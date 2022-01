Ein königlicher Name für Helene Fischers Baby

Das Baby von Superstar Helene Fischer (37) kam rund um Weihnachten zur Welt und inzwischen ist auch durchgesickert, welchen Namen Fischer ihrer Tochter gegeben hat. «Nala», wie Bild.de schreibt. Der Name ist afrikanisch und heisst soviel wie «die Löwin, die Königin» und auch «Geschenk».

Der Name kommt wohl nicht von ungefähr: Nala heisst die Freundin des Löwen-Jungen Simba aus dem Film «Der König der Löwen». Die Disney-Produktion kam 1994 in die Kinos. Zwischen 2013 und 2019 sang der Superstar in ihrer Helene Fischer Show Disney Melodien, so auch aus König der Löwen. Im Jahr 2016 sagte sie in den Medien, sie sei ein riesiger Disney-Fan.

Fischer hat sich mit ihrem Partner Thomas Seitel (37) den Traum einer eigenen Familie erfüllt, wie sie verlauten liess. Und ihr Baby empfinden die beiden ganz bestimmt als grosses Geschenk.

(red.)