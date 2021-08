Die Flut spülte in Alaska eine Orca an die Küste. Eine Jacht-Crew entdeckte das Tier und hielt es über sechs Stunden mit Wasser feucht. So überlebte der Orca: als die Flut wieder kam, schwamm er zurück ins Meer.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today / Tiktok / @aaronmelane