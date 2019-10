Der britische Popstar Elton John ist drei Jahren auf Abschiedstournee. Fans in der Schweiz können sich nun auf eine Show in Zürich freuen. Er tritt am 6. Oktober 2020 im Hallenstadion auf.

Die «Farewell Yellow Brick Road»-Tour ist seine Letzte: Elton John will sich verabschieden und tourt deshalb drei Jahre durch die ganze Welt. Oktober 2020 in Zürich Er hat seine Tour nun um weitere Stationen und Daten erweitert. In Zürich können sich die Fans am 6. Oktober 2020 von Elton John verabschieden. Der Vorverkauf startet bereits am 14. Oktober dieses Jahres. 350 Konzerte auf fünf Kontinenten Elton John hat seine Show im September 2018 angefangen, war bereits auf 124 Bühnen und wird noch bis ungefähr 2021 unterwegs sein. Gesamthaft sind rund 350 Konzerte auf fünf Kontinenten gesplant. Fans und Kritiker zeigen sich bislang begeistert von der Tour, «The Times» schrieb, es sei die Show seines Lebens. Elton John hat schon rund 50 Jahre auf der Bühne verbraucht und zählt zu den erfolgreichsten Künstler der Popkultur. Spezielle Abschiedstournee Die Abschiedstournee ist eine musikalische und visuelle Reise durch seine Karriere. Doch etwas Spezielles hat die Tour: Es gibt ein Audiotool, auf das die Zuschauer während des Konzerts zugreifen können. Sie können dabei ihren individuellen Soundmix auf fünf Kanälen erstellen. Fans in Zürich dürfen sich also freuen. Elton John Elton John ist einer der bestverkaufenden Solokünstlern aller Zeiten. Er schaffte ein diamantenes, 38 Platin oder Multiplatin und 26 Gold-Alben, über 50 Top-40 Hits sowie 300 Millionen verkaufte Alben weltweit. Seit 1997 hält er den Weltrekord der meistverkauften Single: «Candle in the Wind», in der Version für die verstorbene Lady Diana. 33 Millionen Mal wurde die Single verkauft. (red.)