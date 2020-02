Emotionales Umstyling: «Die Reaktionen sind nachvollziehbar»

Es ist jedes Jahr dasselbe: Beim grossen Umstyling von Germanys next Topmodel fliessen die Tränen. Schluchzend sitzen die «Määädchen» auf ihren Stühlen und werden von Top-Stylisten umgestylt. Dabei werden den Models oftmals auch gewagte Frisuren verpasst. Dass dann aber so viele Emotionen im Spiel sind, ist für viele Zuschauer unverständlich. Die Mädchen sollten doch langsam wissen, dass es jedes Jahr dasselbe ist. Margot Vogelsanger, Ostschweizer Psychologin, erklärt, was in den Models vor sich geht.

Sehr grosse Stresssituation

«Die Reaktion der jungen Frauen ist nachvollziehbar, da sie unter einem grossen Druck stehen», sagt die Psychologin. Die angehenden Models würden weiterkommen und gewinnen wollen. «Sie befinden sich auch in einem sehr anderen Umfeld. Das alles zusammen ist per se eine sehr grosse Stresssituation.» Es brauche dann oft nicht mehr viel, dass die Emotionen sprudeln. «Bei uns Frauen sind das die Tränen», sagt Vogelsanger.

Haare sind Teil der Identität

Sind es denn nicht einfach nur Haare? «Haare oder beziehungsweise das Aussehen haben sehr fest mit der eigenen Identität zu tun.» Deshalb falle uns diese Veränderung oftmals schwer. «Gerade wenn man von langen Haaren zu kurzen Haaren wechselt, kann das ein kleiner Schock sein», sagt Margot Vogelsanger.

Die Psychologin glaubt aber nicht, dass auf eine Frisuränderung üblicherweise mit derart starken Emotionen reagiert werde. «Ich bin unsicher, wie echt die Gefühle sind.»

Die Reaktionen der Zuschauer auf Twitter: