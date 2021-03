Heidi verteilt keine Küsschen mehr, die Models leben in Berlin statt Los Angeles und erstmals haben auch kleinere «Mädchen» die Chance, den Titel zu holen. Was gleich geblieben ist, sind die Streitereien und zahlreichen Tränen. Letztere flossen am Donnerstag in grossen Mengen – als die Teilnehmerinnen der aktuellen 16. Staffel zum traditionellen Umstyling mit Starstylistin Wendy Iles antraben mussten.

Nur wenige freuten sich über die Veränderung. Darunter Influencerin Romina (21), deren Haare erdbeerrot gefärbt wurden. «Sonnenschein» Ana (20) und die tanzbegeisterte Larissa (22) bekamen eine blonde Mähne verpasst. Deutlich am meisten Haare lassen mussten die Basketballerin Mareike (26) und der Sportaerobic-Profi Alysha (19). Einen Einblick in die neuen Looks bekommst du in der Bildergalerie.