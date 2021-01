Vor langer, langer Zeit, als wir unsere Gedanken noch mit Stift zu Papier brachten, da gab es sowas, das nannte sich Handschrift. War in der Schule mega wichtig! Wenn du später mal was werden wolltest, musstest du die Bögli und Hööggli am richtigen Ort machen und dir richtig Mühe geben. Ausser, du wolltest Doktor werden, die haben ja sowieso eine «Sauklaue»...

Ganz ohne Schönschrift zum heutigen Tag der Handschrift: Kannst du diese sieben Texte den richtigen Promis zuordnen?