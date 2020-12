Am 4. Februar ist es soweit: In Japan öffnet der erste Super-Mario-Park. Im interaktiven Freizeitpark sollen Besucher sich wie Super Mario und seine Freunde fühlen, heisst es von den Verantwortlichen. Jetzt hat Universal Studios Japan ein Video veröffentlicht, eine virtuelle Führung durch den neuen Freizeitpark. Und der bietet das volle Programm: Mario-Kart-Bahn, Toad-Restaurant, Peaches Schloss und Zauberwürfel zum Knacken. «Wir planen weitere Super-Nintendo-Parks in den USA und in Singapur», sagt Shigeru Miyamoto.

(red.)