Auch in der Jubiläumsstaffel ist die erste Folge ganz dem Kennenlernen zwischen dem 29-jährigen Bachelor Erkan Aykol und den Single-Frauen gewidmet. Dabei geben die Kandidatinnen alles, um dem 1.95 Meter grossen Bachelor im Gedächtnis zu bleiben. So reisst sich St.Gallerin Rebekka vor den Augen des Bachelors ihr Kleid vom Leib und Nadine Mercedes galoppiert als Einhorn den roten Teppich entlang. Und Vorarlbergerin Maria prahlt damit, alle Radarstandorte im FM1-Land zu kennen: «In 50 Minuten bin ich aus dem Vorarlberg bei dir in Winterthur. Ich weiss, wo die Blitzer sind», sagt sie in der Sendung.

Wer konnte den Bachelor beim ersten Treffen überzeugen? Und für wen endet das Abenteuer schon in der ersten Rosen-Nacht? Den Staffelauftakt gibt es am Montagabend um 20:15 Uhr auf 3+.