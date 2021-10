Heute Montag ist es wieder so weit: «Der Bachelor» geht in die zehnte Runde. 17 Single-Frauen buhlen um den Winterhurer Erkan Aykol. Dass der erste Eindruck zählt, haben sich die Kandidatinnen zu Herzen genommen: In der ersten Folge gibt es nackte Haut, blaue Rosen und ein Einhorn.

