Seit sechs Jahren bastelt der Abtwiler Rouven Knaus an seinem Wohnwagen. Seine Frau Lea bestimme mit, er setze um. «Den Fischgratboden haben wir auf Wunsch meiner Frau», so Rouven. Der ehemalige Tiertransporter ist heute das Ferienheim für ihn, seine Frau und die beiden Töchtern. «Am liebsten fahren wir im Sommer an den Gardasee», sagt Rouven.

Rouven ist besonders stolz auf die Elektronik im Wohnwagen. «Wir können sogar auf dem San Bernardino einen Kaffee aus der Maschine lassen.» Die Solaranlage und die Batterien würden genügend Power liefern, um Milchschaum für seine Frau zu machen.

Ein wenig Komfort soll sein, deshalb hat Rouven eine Glasdusche eingebaut. «So hat man genügend Platz, um zu duschen.»

Noch ist Rouven nicht fertig mit dem Umbau. Als Nächstes stehe die Folierung an, der Wohnwagen soll eine neue Farbe bekommen.

