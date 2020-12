Sich fühlen wie Mario, Luigi und Co. - diesen Traum lässt der Freizeitpark in Japan wahr werden. Im «Super Nintendo World» befinden sich viele Attraktionen, die einen in ein lebensgrosses, lebendiges Videospiel eintauchen lassen. Dies zum Beispiel mit einer Mario-Kart-Bahn. Die neue «Super Nintendo World» in Osaka soll im Frühling ihre Pforten öffnen.