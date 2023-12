Alle Jahre wieder kommt... die Pornhub-Statistik! Darin wird aufgezeigt, was die Leute weltweit so einhändig angeschaut haben.

Wir haben ein Problem mit Pornos

Nur haben wir in diesem Jahr ein Problem. Unser Unternehmen wurde Opfer (kommt in der Statistik nicht vor) eines Hackerangriffs (das ebenfalls nicht). Seither wird hier Sicherheit gross geschrieben. «Gross» ist übrigens in allen Belangen auf Pornhub sehr beliebt (Platz 2 bei den Trends). Das wüssten wir, wenn wir auf pornografische Seiten gehen dürften. Dürfen wir aber nicht.