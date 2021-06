Grillieren vereinfacht viele Leben. Es ist unkompliziert, schnell und einfach unglaublich lecker. Hier findest du fünf Gründe weshalb wires lieben:

1. Das Gefühl kochen zu können

Am Grill wird (fast) jede und jeder zum Profi. Auch wenn du dich normalerweise von Takeaway und Fertigprodukten ernährst, am Grill wirst du zum Koch. Primär liegt dies leider nicht an deinen Fertigkeiten, sondern an der eleganten Banalität des Grillierens. Und wenn wir uns alle vormachen, die Wurst zum optimalen Zeitpunkt gewendet zu haben, wissen wir alle, so schwer ist das nicht.

2. Leckeres Essen

Trotz dieses einfachen Handwerks (oder genau deshalb) resultieren die Lebensmittel meist in zarten Köstlichkeiten. Denn ja du kannst vier Stunden in der Küche stehen und mit Mühe und Not ein leckeres Mahl kochen. Du kannst aber auch 20 Minuten hinter den Grill stehen, Bier trinken und warten, das Resultat wird dasselbe sein.

3. Spielen mit dem Feuer

Für Männer gibt es nicht anziehenderes als Feuer. Es ist eine rohe Form von Natur und Gewalt. Am Grill können wir diese Gewalt aber beherrschen. Wir sind quasi Gott für ein paar Minuten und dieses Gefühl gefällt uns doch sehr.

4. Das Gefühl der Gemeinschaft

Gegrillt wird meistens in der Gruppe. Man versammelt sich am Tisch, man lacht und man trinkt. Es ist nicht nur ein kurzes Essen. Es wird zelebriert. Es ist ein Anlass. Jemand kümmert sich um den Salat, jemand schneidet das Gemüse und jemand bedient den Grill: zusammen.

5. Expertengespräche am Grill

Kerntemperatur oder Grillexemplar, am Grill können wir alle mit Fachwörtern um uns werfen, ohne sie wirklich zu verstehen. Jeder kann viel reden, dabei nichts sagen und trotzdem intelligent wirken. Eine geballte Blase an nicht vorhandener Kompetenz, die aber niemals platzt, weil niemand wirklich etwas weiss.

Teile uns in den Kommentaren mit, was du am Grillieren liebst.