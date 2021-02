«Geschafft! Ich habe mein Glück gefunden», schrieb Kim-Denise (23) zu einem Instagram-Post am Donnerstag. Dies, nachdem sie am Mittwochabend von Bachelor Niko (30) keine Rose bekommen hatte. Doch die Finanzfachwirtin ist glücklicher denn je. Bei den Dreharbeiten hat sie sich in Shuttle-Fahrer Willy verliebt.