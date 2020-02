Frisch geschmolzener Käse. Grilliertes Burgerfleisch. Süsses Ketchup und säuerliche Gurken. Was gibt es Besseres als den Geruch eines frischen Burgers? McDonalds hat deshalb ein Kerzenset entwickelt, das genau so riecht. Das Set besteht aus sechs verschiedenen Kerzen. Diese riechen unter anderem nach Fleisch, Ketchup und Käse. In der Kombination ergeben sie den einzigartigen Duft des «Cheesburger Royal», in der USA bekannt als «Quarter Pounder».