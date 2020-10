Wenn vor dem Adler, dem Sternen und dem Ochsen wieder Schilder in Form einer Sau stehen, dann ist Metzgete-Zeit. Doch warum isst man ausgerechnet im Herbst Blutwurst und Co.? Und warum gibt es dazu immer Rösti und Sauerkraut? Teste dein Metzgete-Wissen in unserem Quiz.

Draussen riecht es nach Apfelernte, die Blätter verfärben sich langsam und fallen von den Bäumen, im Städtli steht der «heisse Marroni»-Verkäufer wieder an seinem Stammplatz. Es ist Herbst. Und das freut vor allem die, denen bei den Worten Kutteln, Vermicelle und Kürbissuppe das Wasser im Mund zusammenläuft. Wie gut kennst du dich mit der traditionellen Metzgete aus? Teste dein Know-How: Metzgete oder nicht? Echte Fleischliebhaber freuen sich das ganze Jahr auf die Metzgete in der Lieblingsbeiz. Doch wie heissen nochmal die kulinarischen Genüsse und woraus werden sie gemacht? Teste dein Metzgete-Know-How (keine Angst, das Quiz ist Einsteiger-tauglich)! Wie nennt sich dieser rot-braune Metzgete-Klassiker? Und wie nennt sich das Pendant? Woraus wird Sauerkraut gemacht? Welche dieser Spezialitäten gehören auf eine Schlachtplatte? Aus welchem Teil einer Sau wird das Schinkli gemacht? Wieso findet die Metzgete jeweils im Herbst statt? Was ist alles im Kesselfleisch? Süsse Versuchung: Welche Apfelsorte eignet sich am besten für Apfelmus? Du brauchst dringend einen Metzgete-Crashkurs! Am besten gehst du noch heute Abend ins gut bürgerliche Restaurant deines Vertrauens und probierst dich einmal durch die Metzgete-Karte! Das war gar nicht mal so schlecht! Du bist zwar noch kein Metzgete-Profi, aber auf dem besten Weg dazu. Keine Angst, die nächste Schlachtplatte kommt bestimmt. You Metzgete like a boss! Egal ob Kutteln, Rippli oder Rösti: Du ratterst die Metzgete-Karte im Schlaf runter und warst bestimmt auch schon beim Schlachter deines Vertrauens, um dir deine halbe Sau zu sichern. Bravo!