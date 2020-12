Wie führt man die perfekte Beziehung? Dazu gibt es etliche Theorien. Jene von Jen Stephens (23) und Rob Walker (24) geht dieser Tage um die Welt. Das britische Paar hat nur einmal jährlich Sex – und zwar am ersten Weihnachtstag am 25. Dezember. «Ich weiss, das klingt verrückt, aber für uns funktioniert es tatsächlich», sagt Jen in einem Interview. «Dass wir Weihnachten reservieren, um miteinander zu schlafen, hat uns als Paar gestärkt.»

Das besondere «Weihnachtsgeschenk» am 25. Dezember letzten Jahres hat denn auch ein Folgegeschenk mit sich gebracht. Der einzige Sex des Jahres schlug ein – Jen wurde tatsächlich beim einzigen Versuch schwanger. Inzwischen sind die beiden Eltern der kleinen Arabella. Weiterer Nachwuchs soll folgen, natürlich auch durch Sex an Weihnachten.

«Keine Priorität»

Jen und Rob wollen an ihrer Regel nichts ändern. «Sex hat für uns einfach keine Priorität. Es ist uns auch egal, was andere Menschen denken.» Intimität könne auch ohne Sexualität entstehen.

Und warum eigentlich genau der erste Weihnachtstag? Das Paar lernte sich am 25. Dezember 2017 kennen und entschied, es langsam angehen zu lassen. Danach studierte Rob ein Jahr in Los Angeles, weshalb es erst an Weihnachten 2018 zum ersten Sex kam. «Es fühlte sich an, als hätten wir es schon millionenfach getan.»

