Corona-Koller? Diese 7 Dinge helfen im Alltag

Im Homeoffice besteht die Gefahr, zu wenige Pausen zu machen und sich ungesund zu ernähren. Mache dir bewusst eine To-Do-Liste und baue Pausen ein, in denen du dir beispielsweise einen Apfel aufschneidest, einen Smoothie machst oder eine Kanne Tee zubereitest. So bewegst du dich zusätzlich noch ein bisschen.

7. Verteile Komplimente

Was vermutlich überall im Homeoffice oder allgemein in der aktuelle Shutdown-Situation zu kurz kommt, sind Komplimente oder allgemein das Feedback. Die Wege sind komplizierter und so gelangen Feedbacks nicht immer zu den betroffenen Personen. Versuche das zu ändern und jeden Tag mindestens einem Menschen ein Kompliment für seine Arbeit zu machen. So erhältst du bestimmt auch bald eines zurück und fühlst dich gleich ein bisschen weniger allein.

Hast du weitere gute Tipps? Schreibe uns auf redaktion-fm1today@chmedia.ch.

(abl)