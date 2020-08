Was hast du denn gedacht, wozu der dünne Haken da ist? Um Dreck unter deinen Fingernägeln hervorzuklauben? Ekelhaft. Nein, das dünne Metall eignet sich hervorragend als Ersatz-Schraubenzieher. Die gewundene Form macht es sogar möglich, dünnere Kreuzschrauben irgendwo rein- oder rauszudrehen.

Wer handwerklich so untalentiert ist wie ich – zugegeben, dieser Kreis dürfte äusserst exklusiv sein –, der muss manchmal auf unkonventionelle Massnahmen zurückgreifen. Meine legendäre Unfähigkeit und die damit verbundene Ablehnung gehen sogar so weit, dass ich gar keine Werkzeuge besitze.

Nägel aus der Wand lösen

Immerhin sind wir hier schon wieder bei den Nägeln, wenn auch anderer Art. Der gemeine Nagelknipser gibt eine wunderbare Zange ab. Einfach den Nagelknipser so bedienen, als wollte man sich die Zehennägel stutzen, und dann den zu entfernenden Nagelkopf (wir sind jetzt beim Nagel in der Wand oder so) auf der Seite einführen. Und ziehen und rütteln.