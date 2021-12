Die Zwiebel fein schneiden und mit Mehl bestäuben. Die Zwiebeln im Öl goldig anbraten. Mit 1,5 dl Wasser und dem Rahm ablöschen und aufkochen lassen. Fünf Minuten köcheln lassen (nicht zu stark!). Senf in die Sauce rühren und gut würzen. Je nach gewünschter Konsistenz mehr Rahm oder mehr Mehl (am besten mit einem Sieb darüber stäuben, sonst verklumpt es) dazu. Fertig!

Teigwaren, Reis oder Kartoffeln hast du sicher noch irgendwo. Diese schmecken ausgezeichnet an einer Senf-Rahm-Sauce. Du brauchst dazu: 2 Zwiebel 1 Esslöffel Mehl 2 Esslöffel Öl 60 ml Rahm 2-3 Esslöffel Senf, im Optimalfall hast du sogar Dijonsenf

Herdöpfelsalat

Den Herdöpfelsalat kannst du natürlich mit ein bisschen Fleischresten kombinieren. Auch ein Würstchen passt gut dazu. Oder einfach so geniessen.

500 g Kartoffeln (gekocht)

1 gekochtes Ei

1/2 Zwiebel

Viel Essiggürkli

Salz

Pfeffer

Öl

Essig

Die Kartoffeln und das Ei schälen und klein schneiden. Die Zwiebel und die Essiggürkli auch klein schneiden. Alles in eine Schüssel, Salz, Pfeffer und Öl dazu und gut mischen. Jetzt kommt der Clou: Ein paar Esslöffel vom Essiggemisch aus dem Essiggürkliglas darunter mischen. Wenn das alles fertig ist, kannst du noch mit normalem Essig nachwürzen. Voilà!

Pizza

Pizza geht immer. Und ist eine wunderbare Grundlage, um alle möglichen Reste zu verwerten. Für den Belag hast du sicher noch ein bisschen Tomatensauce und Reibkäse zu Hause. Funktioniert aber auch ohne.

300 g Mehl

1-2 Esslöffel Öl

1 Pack Backpulver oder ein bisschen Hefe (etwa 10 Gramm)

1 dl Milch

1 Messerspitze Salz

Ja, das Rezept ist nicht grad traditionell. Aber funktioniert. Mehl, Salz und Backpulver (oder aufgelöste Hefe) in eine Schüssel und dann ganz langsam die Milch und das Öl darunter mischen. Am Schluss sollte es einen schönen Teig geben, den du ausrollen und belegen kannst. Nimmst du Hefe, brauchst du weniger bis keine Milch, musst den Teig dafür vor dem Ausrollen noch ca. 2 Stunden an der Wärme stehen lassen.