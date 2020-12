Es ist an der Zeit, 2020 hinter uns zu lassen. Auch wenn Silvester in diesem Jahr ohne grosse Feiern auskommen muss, gibt es Bräuche, welche immer die selben bleiben. Doch wie wird das neue Jahr international eingeläutet und wie schnell knallt eigentlich ein Champagnerkorken? Teste dein Silvester-Wissen in unserem Quiz.

Das grosse Silvester-Quiz Wieso wünscht man einen guten Rutsch? Wo springt man an Silvester um Mitternacht von einem Stuhl? Was wird in Spanien um Mitternacht verspeist? Was versteckt man in Griechenland im Basiliusbrot? Aus welchem Jahr stammt «Dinner for One»? Nach wem ist Silvester benannt? Papst Silvester ist Schutzheiliger für ein gutes neues Jahr und… Wo wurde das Feuerwerk erfunden? Wo wird zuerst Silvester gefeiert? Wie schnell knallt ein Champagnerkorken? Noch hast du Zeit, dein Silvester-Wissen aufzufrischen. Nicht schlecht! Du bist bereit für das neue Jahr! Du reitest mit dem besten Silvester-Wissen ausgerüstet ins neue Jahr! Guten Rutsch! Quiz Maker - powered by Riddle