Das sind die schlimmsten RS-Erlebnisse

Was waren euer schlimmstes RS-Erlebnis?



Meins, als ein alkoholabhängiger Mitrekrut in der Nacht in unser Zimmer kam um sich was aus den Fresspäckli zu holen und auf meine Aufforderung hin, bitte zu gehen, mir ein Messer an die Kehle hielt und drohte sie mir durchzuschneiden.