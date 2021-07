Saftige Wiesen gedeihen im Schatten majestätisch angezuckerter Berge, die ihre Gipfel dem stahlblauen Himmel entgegenrecken. Die Kühe dürfen den Sommer über auf der Alp bleiben, denn sie sollen glücklich sein und ihr Leben geniessen. Aus der Milch werden löchriger Käse und die feinste Schokolade der Welt gemacht.

Im Sommer findet man in der Schweiz Seen mit türkisfarbenem Wasser wie in der Karibik, im Winter dagegen verwandelt sie sich in ein Winter-Märchenland. Manchmal auch beides gleichzeitig.