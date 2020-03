Diese Songs erleichtern dir das Händewaschen

Damit sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet, rät der Bund zu Hygiene – vor allem zu sauberen Händen. Diese sollte man bei jedem Mal bis zu 30 Sekunden lang waschen. Wir raten dir: Mit Singen funktioniert es am besten.

In den Händen verstecken sich zahlreiche Bakterien, die man nur mit einem gründlichen Waschgang aus den Vertiefungen bringt. Das Händewaschen sollte deshalb zwischen 20 und 30 Sekunden lang dauern. Statt dabei Sekunden zu zählen, machen sich die Kinder in der Schule einen Spass draus, zwei Mal «Happy Birthday» zu singen. Das hat just die Länge eines gründlichen Waschgangs. Damit du anderen nicht unnötig zum Geburtstag gratulieren musst, hier einige Alternativen von Refrains, die 20 Sekunden dauern. Probier's aus! 1. «Zombie» (Cranberries) «In your head, in your head. Zombie, zombie, zombie-ie-ie. What's in your head, in your head. Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh»

2. «Thriller» (Michael Jackson) «Cause this is thriller. Thriller at night. And no one's gonna save you. From the beast about to strike. You know it's thriller. Thriller at night. You're fighting for your life. Inside a killer, thriller tonight, yeah»

3. «194 Länder» (Mark Forster) «Es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalb Tausend Sprachen, ich versuch' sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie's geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich.»

4. «Besch ready für die Liebi vo mer?» (Hecht) «Besch ready für die Liebi vo mer? Üsi Gschecht esch no lang ned z'Änd. Besch ready für die Liebi vo mer? Chom köss dä Frosch e dine Händ. So lang mer nonig gstorbe send. De glaub ech anes Happy End. Besch ready für die Liebi vo mer? Besch ready für die Liebi vo mer?»

5. «Oops!...i did it again» (Britney Spears) «Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, Oops, you think I'm in love. That I'm sent from above. I'm not that innocent.»

6. «I'm so excited» (Pointer Sisters) «I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know, I know, I know, I know, I know I want you.»

7. Alternative: Corona-Song aus Vietnam Wenn dir keiner dieser Händewasch-Songs gefällt, versuche es mit dem Corona-Song aus Vietnam. Das Lied wurde ursprünglich vom vietnamesischen Gesundheitsministerium veröffentlicht, um vor allem Kinder zum Händewaschen zu animieren. Endete aber als viraler Hit auf der App TikTok: Das Ursprungslied klingt so:

Auf TikTok kursieren zurzeit über 2000 Videos, bei denen Menschen Wasch-Choreografien zum Song erfinden: