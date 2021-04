Mit einem schelmischen Lächeln steht sie vor einem brennenden Haus. Das Foto des «Disaster Girl» ging als Meme um die Welt. Das Mädchen wurde auf Fotos von Katastrophen jeglicher Art montiert und amüsierte so das Internet. Jetzt schlägt das mittlerweile 21-jährige «Disaster Girl», oder auch Zoe Roth, wie sie eigentlich heisst, richtig Profit aus ihrem Ruhm.

Zoe Roth erhielt für das «Disaster Girl»-Foto 180 Einheiten der Kryptowährung Ether, was rund 500'000 US-Dollar entspricht. Die Urheberrechte an dem Bild behält sie aber. Mit dem Geld will die 21-Jährige ihre Studiengebühren bezahlen und wohltätige Zwecke unterstützen.

Die US-Amerikanerin war fünf Jahre alt, als das Foto entstand. Sie und ihre Familie beobachteten eine Feuerwehrübung in der Nachbarschaft. Ihr Vater schoss Fotos mit seiner neuen Kamera und hielt so auch den Moment fest, der Zoe Roth berühmt werden liess.

(red.)