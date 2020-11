Manche wünschen sich Gesundheit, andere Geld oder einen frechen Porsche. Diese Wünsche können bald in Erfüllung gehen – okay, das ist etwas übertrieben. Aber was du ganz sicher machen kannst: deine Wünsche anbringen und zwar zu Haufen.

Die Sternschnuppen der Leoniden sind jedes Jahr im November zu beobachten. Wer in der Nacht vom 17. auf den 18. November in den Himmel schaut, hat aber die besten Chancen auf einen Wunsch. Experten rechnen dann mit bis zu 20 Sternschnuppen in der Stunde. Damit du das Spektakel auch beobachten kannst, ist es wichtig, dass der Himmel wolkenlos ist. Blick in Richtung Nordosten.

(sk)