Es ist bereits das fünfte Genre-Video, das die Rheintaler Band Fäaschtbänkler veröffentlicht. Die Musiker covern Hits aus verschiedenen Musikrichtungen und packen alle Genres in ein langes Medley. Die Kostüme passen, die Übergänge sind perfekt.

Die Videodrehs seien jeweils sehr intensiv. «Bis alle Stücke ausgewählt, die Lieder eingespielt und die Kostüme gefunden sind, dauert es schon eine Zeit», sagte Roman Pizio von den Fäaschtbänklern in einem früheren Interview mit FM1Today. Doch der Aufwand scheint sich zu lohnen – die Videos kommen gut an. «Ich denke, es spricht so viele Leute an, weil es eben so viele verschiedene Stile sind.»

Und das zeigen auch die Kommentare auf Facebook unter ihrem neuesten Video. Eine Userin schreibt: «Jungs saugeil, genau das, was man jetzt zu Hause im Lockdown braucht.» Andere schreiben «Genial, wie immer» oder «Legenden».

Hier ein älteres Video mit 28 Genres: