Für guten Zweck: FM1-Hörer ersteigert gebrauchte Tasse für 1000 Stutz

Am Montag wurde die erste Tasse für 70 Franken ersteigert, der Erlös geht an Pro Natura Schweiz. Am Dienstag ging die zweite Tasse für 120 Franken weg und der Erlös davon an Blaues Kreuz Schweiz. «Die hellblaue Tasse mit einem entzückenden Faultiermotiv war zweifellos die absolute Lieblingstasse in der FM1-Redaktion.»

Für 70 Franken wurde am Mittwoch die Lieblings-Tasse von Morgen-Joe versteigert, der Betrag wird an PluSport gespendet. «Diese Tasse ist meine allerliebste, denn sie besitzt die perfekte Grösse für lange Espressi und kleine Milchkaffees», schwärmt der Morgenmoderator.

Am Donnerstag konnten die FM1-Wachmacher eine weitere Tasse für 210 Franken versteigern, wovon der Erlös an Pro Senectute überreicht wird. FM1-Hörer Remo Ullrich aus Oberegg hat am Freitag alle überboten und die letzte Tasse für 1000 Franken ersteigert – der Betrag geht an die Kinderkrebshilfe Schweiz.

«Ich fand die Idee super, weswegen ich gerne einen Teil dazu beitragen wollte», sagt der 51-jährige Oberegger. Für ihn war der Beitrag an die Kinderkrebshilfe Schweiz aus persönlichen Gründen wichtig: «Meine Mutter ist an Krebs gestorben, als ich 16 Jahre alt war. Und ich lebe nach dem Grundsatz: Gutes gibt immer Gutes.»