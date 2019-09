Herbst, ich liebe dich

Überall am Strassenrand kann man Kürbisse kaufen, in allen Formen, Grössen und Farben. Die grossen orangen kann man Ende Oktober aushöhlen und Grimassen hinein schneiden. Mit dem Inneren kocht man eine leckere Kürbissuppe , Kürbisravioli oder Kürbisschnitze aus dem Ofen. Dazu ein feines Stück Wild oder Spätzli und das Herbstmenu ist perfekt - da läuft mir das Wasser im Mund zusammen.

Die stickige Sommerluft, die einem heiss um den Körper weht und einen nicht schlafen lässt, gehört der Vergangenheit an. Im Herbst weht ein kalter Wind und die Luft ist so klar wie sonst nie. Wenn ich einatme, habe ich immer das Gefühl, die Luft ist extrem sauber und macht mich wieder wach und munter.

Wenn die Kastanien auf den Boden fallen, dann wird es Zeit, unsere kreative Seite zum Vorschein zu bringen. Mit den Marroni, Eicheln und einigen Zahnstochern kann man nämlich lustige Männchen und Tierchen basteln. Wem das zu einfach ist, der kann die schönsten Blätter vom Herbstboden aufsammeln und in alter Zeitung in ein Buch einlegen und trocknen.

Herbstspaziergänge

Am Sonntagnachmittag mit der ganze Sippschaft nach draussen und einen kleinen Spaziergang unternehmen, das macht mir im Herbst besonders viel Spass. Es ist nämlich so frisch, dass man einen Pulli braucht, aber noch nicht so kalt, dass man sich die Finger abfriert. Und wenn die Sonne scheint, ist so ein Sonntagnachmittag im Herbst sogar noch warm genug, um im Lieblingskaffee auf die Terrasse zu sitzen.