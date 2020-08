Ich weiss, wie sich ein Alien bei seiner Ankunft auf unserer Erde fühlen würde: So, wie ich mich in jeder Bar, an jedem Festival, an jeder Gartenparty fühle. Denn was gefühlt die ganze Welt für flüssiges Gold hält, ist für mich etwa gleich grusig wie Bisi. Damit gehöre ich in unserer Gesellschaft zu einer Minderheit.

Den Rausch gibt's nicht umsonst

Warum serviert ihr an eurer Party nur Bier? Ja, schon klar, weil billig. Aber fies für Leute wie mich. Wie viel mal musste ich eine Party für den kilometerlangen Gang zu einer Tankstelle verlassen? Kaum angekommen, heisst es: Es gibt nur Bier! Und Softdrinks! Aber wer will die schon? «Ääähm hesch au Wii oder so öppis?», frage ich den Gastgeber und blicke ihn dabei so treuherzig an, damit er sogar die 500-fränkige, vom Onkel Heinz auf den 16. Geburtstag geschenkte, Weinflasche für mich köpfen würde. «Ou sorry nei – aber es het jo Bier!» Er hätte gerade so gut sagen können: «Aber es het jo WC-Bäseli!» So unnütz ist Bier für mich (obwohl WC-Bäseli genau genommen einen grösseren Nutzen haben). Finanzier ich mir meinen Rausch halt selbst. Danke für die Einladung.