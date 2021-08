Normalerweise riechen Duftkerzen eher nach Lavendel oder Orange, aber sicher nicht nach Fleischbällchen. Doch diesen aussergewöhnlichen Duft bekommt man künftig in den USA. Ikea lanciert dort nämlich eine solche Kerze. Die Köttbullar-Duftkerze ist in den USA im Rahmen des 10-Jahre-Jubiläums des Ikea-Family-Programms entwickelt worden.

Die Kerze trägt den Namen «Huvudroll» und soll in einer Geschenkbox erhältlich sein. Geplant ist, dass sie zusammen mit anderen Produkten, die ebenfalls an Ikea erinnern, an Kunden verschenkt wird. «Die Geschenkboxen werden ein Überraschungs- und Freudenartikel sein, der die besten und wiedererkennbaren Stücke von Ikea enthält», sagt ein Sprecher des Möbelhauses gegenüber «People».

Nicht im öffentlichen Verkauf

Einfach im Laden kaufen kann man die Kerze oder weitere Teile der Geschenkbox aber – zumindest vorerst – nicht. Die Ikea-Kunden in den USA müssen sich für ein Gewinnspiel anmelden. 986 Personen sollen dann eine vollständige Box erhalten. Weitere 1'925 Personen bekommen als «Trostpreis» nur die Köttbullar-Duftkerze.