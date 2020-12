Ja, ich hab's wieder getan und mich wieder nicht verliebt – zum Glück

Gut, Facebook habe ich schon länger, also sollte das Anlegen eines Dating-Profils nicht schwierig sein. Ich drückte also auf das Dating-Symbol in der Facebook-App. Es kommen Sachen wie «Privatsphäre Einstellungen», an welchem Geschlecht ich interessiert sei, welches mein Lieblingsfoto von mir ist und was ich in etwa für einen Mann suche.

Die ersten Schritte waren gemacht. Dann konnte ich mein Profil noch etwas «pimpen» und glaubt mir, liebe Freunde, das habe ich getan. Ich habe es getan, wie ich es nie zuvor tat. Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Ungarisch. Gut, ich gebe es zu, die letzten zwei Sprachen spreche ich nicht mehr beziehungsweise noch nicht ganz fliessend – aber ich kann sie, bin stolz darauf und fertig. Ich habe meinen Job hinzugefügt. Ich habe sogar geschrieben, welches Getränk ich gerne habe und angegeben, dass ich nicht rauche.

Nötig war das ganze «ausgefülle» wahrscheinlich nicht, denn ich zog die Männer so an wie Scheisse Fliegen. Und das sage ich nicht, weil ich zeigen will, wie toll ich bin. Sondern – weil – es – so – war. Ich habe mein Profil noch nicht einmal fertiggestellt, nach 10 Sekunden hatte ich 20 Likes, gefühlt 100. Ich war überfordert, bevor es überhaupt begonnen hatte.

Aber, «Krisztina», sagte ich mir, «easy, du lässt dich jetzt einfach mal darauf ein.» Ich swipte, schaute mir die Profile an und las sie aufmerksam durch – denn diese Männer haben viel zu sagen – für meinen Geschmack zu viel. Aber ich wollte nicht voreingenommen sein. Und doch brauchte ich nach zwei Minuten schon eine Pause. Und somit kommen wir zu der langen Liste, wieso Facebook-Dating für mich weit hinter Tinder kommt und es nicht nur deshalb nichts für mich war.

Goofy, Teufelchen und «Donald Trump»

Wie oben erwähnt, stehe ich auf Männer. Und davon gibt es auf Facebook-Dating viele. Und diese Männer sind wirklich gut, wenn es darum geht, sich selber zu beschreiben. Hier eine kleine Auswahl an ach so lustigen und intelligenten Beschreibungen (das ist ironisch gemeint): «Single and ready to mingle», schreibt der 36-jährige Yves. Er ist also auf der Suche nach Freundschaft plus. Mit 36. Jedem das Seine, lieber Yves, aber bestimmt nicht mit mir. Der 25-jährige Danilo findet: «Ich ha nomeh Bilder uf Instagram. Aber wür mi eher als Kameraschüch bezeichne.» Ja klar, Danilo. Und ich heisse Megan Fox. Denn beim Profil durchscrollen, fällt seine Angst vor Kameras nicht auf – mindestens zehn Bilder hat er von sich. «Kamerageil», wäre da eher das richtige Wort. Ich bin zynisch, es tut mir Leid. Danilo hat ja recht, denn bei Dating-Profilen läuft ohne Bilder nun mal nichts. Und bei Danilo und mir läuft ganz bestimmt auch nichts. Ich brauchte eine Pause.

Zwei Tage später traute ich mich wieder auf Facebook-Dating. Es folgten unzählige Beschreibungen des Grauens. Es machte mir keinen Spass. Ich fragte mich, ob ich zu wenig offen und zu voreingenommen bin. Ich swipte mich durch die Profile und schaute mir die Fotos der Single-Männer an. Drei Fotos sind mir da besonders in Erinnerung geblieben.