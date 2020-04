Darum wird langsam eine Auffrischung der Videoanruf-Gewohnheit fällig. Aber was ist fresh und cool und über jeden Zweifel erhaben? Ein Blick in die T

Möglich macht das eine Tierfarm in Kalifornien. Um die laufenden Kosten auch in der Corona-Zeit zu überbrücken, haben sich die Farmer die Video-Calls einfallen lassen. Für eine Spende von 100 Dollar nimmt eines der Tiere an deinem Videocall teil, erfreut mit seiner blossen Präsenz sämtliche Teilnehmer und sieht erst noch besser aus, als die meisten der Zugeschalteten.

Momentan erreichen die Sweet Farm allerdings so viele Anfragen, dass die Tiere ausgebucht sind. Man kann sich allerdings auf eine Warteliste setzen lassen. No drama for the lama!