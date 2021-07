Am Wochenende nichts vor? Das geht doch nicht. Trotz teilweise nassem Wetter gibt es wieder vieles zu unternehmen. Ob Open Air Kino, Zootheater oder Livesport im Stadion. Bei unseren Empfehlungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Märchenwelt im Zootheater Im Walter Zoo in Gossau gibt es ab Samstag nicht mehr nur Tiere, sondern auch wieder Menschen zu beobachten – im Zootheater. Es wird die Geschichte «Die Abenteuer von Igel Pix» gezeigt. Von Montag bis Samstag finden jeweils zwei Aufführungen am Tag statt, eine um 11 Uhr und eine um 15 Uhr. Am Sonntag gibt es noch eine zusätzliche Vorstellung um 13 Uhr. Die Vorführungen dauern eine halbe Stunde.

Das Zootheater im Walter Zoo kehrt nach einjähriger Unterbrechung wieder zurück. © zVg

Gourmet Grill im Gupf Jetzt kommt etwas für Feinschmecker. Am Samstag findet im Dorfhus Gupf in Rehetobel ein Grillevent mit Grillexperte Tom Heinzle statt. Neben Livemusik und einem Begrüssungsapéro bietet der Anlass sechs verschiedene Grillstationen mit internationalen Spezialitäten. Wer sich für den Anlass interessiert, sollte aber das grosse Portemonnaie mitnehmen: Ein Ticket kostet 117 Franken. Der Anlass beginnt um 17 Uhr.

Wer sich den Gourmet Grill im Gupf nicht entgehen lassen will, sollte nicht zögern – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. © Tagblatt Archiv

Der Berg ruft Wer am Wochenende wieder einmal in die Berge will, für den gibt es wieder eine zusätzliche, spannende Option. Die Sesselbahn Weisshorn Speed in der Lenzerheide startet am Samstag in den täglichen Sommerbetrieb. Die Bahn transportiert nicht nur dich, sondern auch dein Bike bequem in das Red Peak Gebiet, von wo aus zahlreichen Abfahrten und Wanderwege zurück ins Tal führen. Die Bahn erweitert das Angebot in der Lenzerheide massgeblich und bietet viele neue Optionen für begeisterte Bikerinnen und Wanderer.

Mit den separaten Bike-Gondeln können vier Bikes gleichzeitig transportiert werden. © zVg

Zurück in die 80er In Rorschach, direkt am See, wird ab Freitag 11 Uhr 80er-Jahre Stimmung verbreitet. Roll Rorschach ist eine Outdoor Rollschuhdisco mit diversen Foodtrucks, einer Bar und einem Vintagekiosk. Im Angebot ist auch ein Brunch Paket, wobei man ein gemütliches Picknick am See geniessen kann. Ab 20 Uhr wird es dann ruhiger, denn da startet die Silent-Disco. Die Disco ist noch bis zum 15. August in Rorschach.

Rollschuhe und Schutzausrüstung gibt es in Rorschach zur Miete vor Ort. © FM1Today

Festivalstimmung ohne Festival Ein zwangloses Picknick mit Freunden geniessen und dabei den Musikern auf der Bühne lauschen. Das ist ab diesem Wochenende in Chur möglich. Polenta7000 ist ein gemeinnütziger Verein der in Chur am Stadtrand eine neue Begegnungszone schafft. Ab dem 16. Juli bis zum 21. August wird dort jeweils von Freitag bis Sonntag Essen, Getränke, Livemusik und ein Programm für gross und klein angeboten. Der Eintritt ist frei und es gibt keinen Konsumzwang. Für die Musiker wird ein Hut herumgereicht, wobei die Einnahmen zu 100 Prozent an die Künstler geht.

Rock am Fels Headbanger aufgepasst – in Montlingen findet am Samstag das «Rock am Fels» statt. Das Event bietet ein Festzelt mit DJ und eine Konzertbühne. Als Headliner haben die Organisatoren die Rheintaler Hardrock Band Black Diamonds eingeladen. Eröffnet wird der Abend aber von einer anderen Band. Um 19.45 startet der Konzertabend mit Eric St.Michaels. Tickets gibt es nur im Vorverkauf.

Das Rock am Fels 2021 findet am 17. Juli statt. © Tagblatt Archiv

Noch mehr Fussball Wer nach der Europameisterschaft immer noch nicht genug Fussball zu sehen bekommen hat, der hat jetzt auch wieder die Möglichkeit live Fussball zu schauen, aber nicht am TV, sondern im Stadion. Am Samstag um 16 Uhr testet der FC St.Gallen im Kybunpark gegen den spanischen Top Klub Athletic Club Bilbao. Dabei können Zuschauer nicht nur die Spieler zum ersten Mal in der neuen Saison sehen, sondern auch das neue Trikot für die kommende Saison.

Der FC St.Gallen stellt ab 15 Uhr die neue Mannschaft und das neue Trikot vor. © FM1Today

Open Air Kino Arbon Ab Freitag, 16. Juli, steht auch in Arbon wieder eine grosse Leinwand direkt am Seeufer. Es werden einige interessante Filme gezeigt. Am Freitag läuft der Film Tina, der einen Einblick in das Leben von Tina Turner gibt. Am Samstag wird Fast & Furious 9 gezeigt und am Sonntag der Film Cinema Paradiso. Alle Vorstellungen beginnen um 21.30 Uhr. Ein Ticket kostet 18 Franken.

Die Kinoleinwand befindet sich bei den Quaianlagen in Arbon direkt am See. © FM1Today