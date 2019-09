Ganz knapp nur noch ist das Gesäss auf dem Sofa. Die Beine stehen wie zwei Pfosten auf dem Teppich vor der Couch. Der Rücken ist gerade. Der Blick auf den viereckigen kleinen schwarzen Kasten fixiert, der in einiger Entfernung auf einem alten Fernsehmöbel steht. Die Hände umklammern den hellgrauen Controller, so fest, dass die weissen Knochen auf dem Handrücken zu sehen sind. Der rechte Daumen ruht auf der A-Taste, die für die Geschwindigkeit zuständig ist.

Spielnachmittag endete mit Streit

Ich war ständig der Pilz. Der war so süss. Ich muss zugeben, dass ich Mario Kart erst spät entdeckte. Zwar spielte ich es ab und zu bei Freunden, so richtig den «Plausch» am Spiel bekam ich im Teenageralter, als meine Freundin und ich im Zimmer ihres Bruders ganze Nachmittage in den vielen Wunderländern verbrachten. Die Controller ständig austauschend, da jede das Gefühl hatte, ein Controller funktioniere besser.

Häufig endeten die Mittwochnachmittage im Streit, teilweise untereinander, meistens aber mit der Mutter der Freundin, die uns den Stecker des schweren alten Fernsehens zog und die Spielkonsole in der Holztruhe verstaute.

Heute muss ich die Mutter meiner Freundin nicht mehr um Erlaubnis fragen und obwohl der Reiz des Verbotenen nicht mehr da ist, macht Mario Kart immer noch gleich grossen Spass. Noch immer sitze ich beim Gamen in der WG meines Freundes aufrecht da, mit dem Gesäss an der Kante des Sofas und feure meinen imaginären Freund an.

Smartphone-Version kommt im September

Für das Gamen von Mario Kart braucht es in Zukunft aber weder Sofa noch Spielkonsole. Mario Kart Tour gibt es ab dem 25. September für Smartphones mit den Betriebssystemen iOS und Android herunterzuladen.