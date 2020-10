Die Chance auf den ganz grossen Gewinn ist zwar gering, doch im kleineren Rahmen gibt der Estrich wohl bei vielen noch einen netten Weihnachtszustupf her.

Nur soviel: Natürlich ist die von Rapper Logic ersteigerte Karte kein dahergelaufenes Glurak. In diesem Artikel geht es aber nicht allein um Nintendos Taschenmonster. Es gibt viel altes Spielzeug, mit dem sich heutzutage Geld verdienen lässt.

Matchbox-Autos

Seit 1953 gibt es die Spielzeugautos in Zündholzschachtelgrösse, dementsprechend viele sind auch auf dem Markt. Und natürlich ist während dieser fast 70 Jahre auch so manche Spezialversion aufgetaucht, die sich heutzutage – Originalverpackung und Top-Zustand vorausgesetzt – zu einem birrenweichen Preis verkaufen lässt. Will heissen: Fünfstellig.

Natürlich denkt man als 8-Jähriger kaum an eine Kapitalanlage für harte Zeiten, in denen die Welt von einer Pandemie heimgesucht wird. Trotzdem gute Nachrichten: Auch gebrauchte Matchbox-Autos haben einen Wiederverkaufswert. Dieser liegt bei ein paar Franken, aber in der Menge lässt sich damit ein schönes Nötli generieren.