Ragettli mit neuem Parcours-Video: Er tut's auch im Militär

Der 21-Jährige postete am Sonntag wieder eines seiner berühmten Parcours-Videos. Dieses Mal zeigt er seine verrückten Tricks in Uniform. Ragettli kriecht unter Stangen durch, klettert über Wände oder balanciert auf einer Slackline. Am Ende wird er von seinen Kameraden auf einer Bahre abtransportiert.

Der Freeskier absolivert im Rahmen seiner Spitzensport-RS einen siebenwöchigen Militär-Dienst.