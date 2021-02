Schwingt dieser Fledermaus-Papierflieger seine Flügel?

Wahrscheinlich haben schon alle einmal einen Papierflieger gefaltet. Mit wenig Aufwand, einem Blatt Papier und zehn flinken Fingern ist in kürzester Zeit ein solides Flugobjekt gebastelt. Die meisten dieser Kreationen erinnern in Form und Flugart an Flugzeuge oder Düsenjets. Die faltbare Flugkunst erinnert nur selten an Vorbilder aus der Natur.

Nicht so beim TikTok-User Fernandooo07, der sich passenderweise als «The Paperplane Guy» bezeichnet. Er zeigt in einem Video, wie nur mit wenigen Kniffen ein Fledermaus-Papierflugzeug entsteht, welches auch noch mit den Flügeln schlägt.