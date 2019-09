«Sei nett zu hässlichen Männern»

2. Inszeniere eine Autopanne an einem strategisch guten Platz.

Dann hättest du vielleicht Stewardess oder Krankenschwester werden müssen, denn in dieser Berufsgattung ist die Heiratsrate sehr hoch. Ein weiterer Tipp: Trag mehr High Heels, weil die besonders sexy sind oder mach eine Diät, wenn du musst. Das sind Tipps aus einer Liste aus dem Jahr 1958. Heute kaum vorstellbar, doch damals haben sich tatsächlich 16 Männer zusammengesetzt und für die Frau in Amerika «129 Wege wie man einen Mann findet» zusammengetragen.

Die unzähligen Dates haben zu nichts geführt und das herumlungern auf Tinder, Lovoo und Co. war ein Schuss ins Dunkle - kurz gesagt, du hast die Hoffnung auf die grosse Liebe aufgegeben.

13. Frage die Männer deiner Freundinnen, welcher Freund von ihnen am meisten für dich geeignet wäre.

12. Werde Krankenschwester oder Stewardess, denn in dieser Berufsgattung ist die Heiratsrate sehr hoch.

11.Besorg dir einen Job in einer Medizin oder Anwaltsschule.

8. Anstatt eine lange Reise an einen Ort zu unternehmen, solltest du viele Kurztrips an verschiedene Orte machen.

7. Fang an Golf zu spielen und nimm Golfkurse.

5. Schau nach, in welchem Landesteil am meisten Single-Männer leben.

34. Kleb dir ein Pflesterli auf den Arm - die Leute fragen dann immer was los ist.

32. Sei auch mal indiskret und ruf ihn an.

31. Stolpere in den Raum in dem er drinnen ist.

29. Wenn du verreist, such dir ein kleines Hotel aus, denn dort ist es einfacher Fremde kennenzulernen.

27. Suche dir einen Teilzeitjob in der öffentlichen Verwaltung.

20. Arbeite nicht in einem Unternehmen, das grösstenteils von Frauen geleitet wird.

19. Zeige Interesse an American Football.

40. Steh in die Ecke und wein leise. Die Chancen stehen gut, dass er rüberkommt und fragt was los ist.

41. Sag ihm deinen Namen, wenn ihr euch das zweite Mal seht.

42. Lass dich vom Hotelpagen ausrufen, wenn du in einem Ressort bist.

43. Kauf dir ein Cabriolet, Männer mögen sie.

44. Lerne, wie man einen feinen Apfelkuchen backt. Bring den Kuchen mit ins Büro und gib den geeigneten Singles ein Stück davon.

45. Lach über seine Witze.

46. Wenn er unscheinbar ist, peppe ihn auf und schleif ihn zu einem Diamanten.

47. Lass den Inhalt deiner Tasche «ausversehen» auf die Strasse fallen.

48. Lass ihn dein Parfüm auswählen. Frag ihn, welchen Duft du tragen sollst.

49. Kauf dir eine schöne Brille - Männer mögen Frauen mit Brillen per se nicht so, Kontaktlinsen wären also noch besser.

50. Übe das Trinken zuerst mit deinen Freunden.

51. Wenn du deine Haare färbst, entscheid dich für eine Farbe und bleib bei dieser.