Er wurde vier Mal zum stärksten Mann der Welt gekürt. Der amerikanische «Strongman» ist 192 Kilogramm schwer, über zwei Meter gross und futtert locker acht Eier zum Frühstück. Brian Shaw, der sich zwischen Hanteln und Proteinshakes wohl fühlt, findet sich in seinem neuesten Video in einer Parallelwelt wieder – und zwar in einem Ballett-Tanzstudio. Im XXL-Tutu versucht er, so elegant wie möglich über den Parkettboden zu schweben. Dabei sind ihm seine Muskeln derart im Weg, dass es unglaublich lustig aussieht, wie er sich an den klassischen Ballett-Pirouetten versucht.

(red.)