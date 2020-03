Das Internet ist voll von sogenannten «Oddly Satisfying»-Videos. Auf seltsame Art lösen diese bei ihren Betrachtern ein Befriedigungsgefühl aus. Ob nun Seife in Stücke geschnitten wird oder eine Dose perfekt in den Abfallkübel passt – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und die Social-Media-User quittieren diese vermeintlichen Banalitäten mit tausenden von Likes. Gerade in Krisen-Zeiten lohnt sich also ein Blick auf unsere besten «Oddly Satisfying»-Gifs.

In Zeiten von Social-Distancing ist übermässiger Körperkontakt nicht angebracht. Umso schöner ist es zu sehen, wie diese Eule ihre Streicheleinheiten geniest.