Die Thurgauerin Veronika hatte in der dritten Bachelor-Folge ein romantisches Date mit Alan Wey. Im Interview verrät die Flugbegleiterin, ob sie sich bereits in den Bachelor verliebt hat und was der Grund für die Teilnahme an der Show war.

Drei Thurgauerinnen kämpfen um das Herz von Alan Wey Bierflasche mit dem Schuh öffnen – kein Problem für Shanell Tränen, Lacher und zärtliche Küsse: Das Date von Kandidatin Veronika war eine Achterbahn der Gefühle. Im weissen Kleid verzauberte sie den Bachelor bei Sonnenuntergang. «Was für eine Frau», so Alan. Über ihre Kleiderwahl kann die 28-Jährige im Nachhinein lachen. «Ich war unentschlossen, welches Kleid ich anziehen möchte. Weiss wäre für mich eigentlich nicht die erste Wahl für ein Date», sagt die Kreuzlingerin zu FM1Today. «Habe bei Date vergessen, dass wir auf Dreh sind» Beim Date konnte sich Veronika ganz alleine auf den Bachelor konzentrieren. «Während des Dates habe ich alle Kameras ausgeblendet, ich habe ganz vergessen, dass wir auf einem Dreh sind.» Sie habe sich wahnsinnig auf das Einzeltreffen gefreut. «Es hat schon ein wenig gekribbelt», so die Thurgauerin. «Alan kann gut küssen. Er weiss, wie es geht.» Der Bachelor trifft mit seinen südländischen Wurzeln genau den Geschmack der Flugbegleiterin. «Auf den ersten Blick dachte ich, er sehe aus wie Cristiano Ronaldo.» Doch das Aussehen ist nicht alles: «Eine gute Kommunikation und gleiche Zukunftsvorstellungen sind wichtig.» Veronika möchte eine Familie – ob sie ihren zukünftigen Mann wohl im Bachelor findet? «Ich wollte herausfinden, ob ich in einer Show Gefühle entwickeln kann.» Die 28-Jährige ist seit vier Jahren single. Mühe, jemanden kennenzulernen wegen Job Die Teilnahme ist für die Flugbegleiterin eine Probe, sich selbst herauszufordern. «Es war eine spontane Aktion.» Zudem habe sie Mühe wegen ihres Jobs, jemanden zu finden, der es ernst mit ihr meine. «Heutzutage ist es schwierig mit den Männern.» Alan lege jedoch sehr viel Wert darauf, wie es allen gehe. «Er ist ein Gentleman.» Ob sie sich bereits verliebt habe? «Das werdet ihr noch sehen.»