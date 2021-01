Das alte Walfängerlied «Wellerman» ist schon in Nathans Einzelversion eine Reise auf die Piratenschiffe in der Karibik. Doch einigen Tiktok-Usern fehlten offenbar noch einige musikalischen Komponenten, um das Seefahrer-Gefühl komplett zu machen. So sang der Tiktok-User Luke eine Bass-Spur über Nathans Version. Und immer mehr setzten ein, bis schlussendlich ein grosser Chor mit Geigen Nathan begleitete.

(red.)