Wer im Internet was kaufen oder verkaufen will, muss Glück haben. Glück, dass man jemand halbwegs Vernünftigen erwischt, der einem die alte Grafikkarte, Ohrringe oder das Bett abkaufen will. Allzuoft geraten Verkaufswillige Ebay-, Ricardo-, oder Tutti-Nutzer jedoch an völlig durchgeknallte Internetpiraten, die so gar nicht an einem für beide Seiten passenden Geschäft interessiert sind.

Genau diesen verrückten Verkaufsgesprächen widmet sich das Subreddit «Wasletztepreis». Was letzte Preis ist die auf Verkaufsplattformen anerkannte Frage nach dem tiefsten Preis, den Verkaufende noch akzeptieren würden.

Soviel vorweg: Das ist bei weitem noch nicht der Gipfel der Frechheit. Aber seht selbst. Hier ist ein fröhlicher Auszug aus der Grube des Grössenwahns, den Internet-Kleinanzeigen!

Was letzte Waschmaschine?