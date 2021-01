Schweizer Bräuche und Traditionen Was war an der Weinfelder Bochselnacht früher erlaubt? Wie schwer ist eine St.Galler Kinderfest-Bratwurst? Am Chalandamarz werden traditionell «chastognas cun latmilch» gegessen. Was ist das? Beim Silvesterchlausen im Appenzellerland unterscheidet man zwischen «schöne Chläus», «wüeschti Chläus» und... Beim Untervazer «Schiibaschlaha» werden Holzscheiben von einer Anhöhe ins Tal geschleudert. Was steckt dahinter? Wie lange ist die Strecke des Bischofszeller Mammut Flossrennens? Welche First Lady trug an der Inaugurationsfeier für ihren Mann die traditionelle St.Galler Stickerei? Was dient im Appenzell Innerrhoden neben dem Stimmausweis als Stimmberechtigung für die Landsgemeinde? Welche war die ursprüngliche Funktion des Alphorns? Die Groppenfasnacht in Ermattingen gilt als die... Was passiert in Scuol mit dem «Hom Strom» (Strohmann)? Welches Problem trat in den ersten Jahren der Churer Maiensässfahrt auf? Zwar kein Brauch aber sicher Schweizer Kulturgut: Wie viel Mal hat sich das Buch «Heidi» weltweit verkauft? Naja, ein bisschen Nachhilfe in Sachen Ostschweizer Traditionen und Bräuche könnte nicht schaden. Am besten gleich nochmal das Quiz machen. Sehr gut! Du kennst dich mit den Ostschweizer Bräuchen und Traditionen bestens aus! Bis zum Profi fehlt nicht mehr viel. Perfekt! Du lebst die Schweizer Tradition in all ihren Farben und Facetten!

