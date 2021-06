Wütender Bauer gabelt Auto auf

In Nordengland hat ein Mietauto die Einfahrt eines Bauernhofs blockiert. Der Bauer machte kurzen Prozess und rollte mit dem Bagger an. Er hob das Auto kurzerhand hoch und beförderte es unsanft in Richtung Strasse. Der Autofahrer stand empört daneben. Er versuchte mit Tritten gegen den Bagger, den Bauern zu stoppen. Dieser liess sich aber nicht beeindrucken und erwischt beim Umdrehen des Baggers auch den Autolenker mit seiner Gabel.

Die ganze Aktion wurde gefilmt und hat via Snapchat den Weg ins Netz gefunden.