Gesund und sauer – das kannst du aus Johannisbeeren zaubern

Die Johannisbeeren sind derzeit reif und es gibt sie überall zu kaufen. Meist werden die roten Beeren angeboten, die weissen und schwarzen haben eher Seltenheitswert. Ein paar Beeren im Morgenmüesli mit Jogurt schmecken bestens, zumal sie reich an Vitamitn C und Mineralstoffen sind. Dank ihrem hohen Pektinwert kann man sie problemlos zu Johannisbeer-Gelee oder Konfitüre verwenden, die sich dann auch bestens für eine Linzer-Torte eignen. Hier noch ein paar weitere Ideen für die Verarbeitung der knallroten, herben Beeren.

Johannisbeer Sirup (als Sektschorle)

Zutaten: 500 Gramm Johannisbeeren, 225 Gramm Zucker, 3 bis 4 Stängel Rosmarin. Für Sektschorle: Sekt und nach belieben Mineralwasser, Tonic Water oder Sprite

Zubereitung: Die Johannisbeeren waschen, entstielen und mit etwas Wasser weich kochen. Ein feines Sieb mit einem Gazetuch auslegen und den Brei hineinleeren, den Saft in einem Behälter auffangen. Falls Sirup klar bleiben soll: Fruchtbrei nur austropfen lassen, nicht ausdrücken. Den abgetropften Saft nun mit dem Zucker in einem Topf aufkochen lassen. Den Rosmarin hinzugeben und etwa 7 Minuten weiterkochen lassen. Dann den Sirup in saubere, heisse Flaschen füllen. Für das Sektschorle Sirup mit Sekt und Mineralwasser, Tonic Water oder Sprite aufgiessen.