Das Paar aus Birsfelden lernte sich übers Internet kennen. Thomas und Simon chatteten lange, bis es zum ersten Date kam. «Ich hatte mit der Person vor Thomas schlechte Erfahrungen gemacht, weshalb ich schwer zu knacken war», erinnert sich Simon Gisin. Beim Zusammentreffen habe sein «Herz aber innerlich gerufen». Der Business Manager ist froh, den Schritt gewagt zu haben. «Thomas ist das Beste, das mir passieren konnte.»

Zunächst gab sich Simon als fünf Jahre älter aus, doch der «Schwindel» flog auf, nachdem er beim Einlass in ein Lokal seine ID zeigen musste. Der stolze Altersunterschied von 18 Jahren sei nie ein Thema gewesen, so die beiden.

Misslungener Antrag in Bangkok

Bei einer Reise nach Bangkok nahm Simon seinen Mut zusammen – er fragte Thomas auf einer Dachterrasse, ob es nicht an der Zeit sei, «einen Schritt weiterzugehen». Für Thomas stimmte der Rahmen nicht: «Ich fragte mich, was der Scheiss solle», sagt der Masseur. Er lehnte den Antrag zwar nicht richtig ab, liess seinen Partner aber monatelang zappeln – bis zum Life Ball in Wien, den die beiden schon mehrere Male besucht hatten.

«Ich fragte an, ob es möglich sei, einen Heiratsantrag in die Benefizveranstaltung einzubauen», sagt Thomas Thommen. Schliesslich ging Thomas vor einem Millionenpublikum auf die Knie – und hielt um die Hand seines Liebsten an. «Ich war perplex», sagt Simon. Er habe sofort «Ja» gesagt.

Traumhochzeit in Wien

Wien war schliesslich auch der Ort, an dem die Schweizer vor zwei Jahren heirateten. Die beiden liessen sich im Hotel Sacher trauen, dabei waren 120 Gäste und sogar die Guggenmusik aus der Heimat. «Ich kriege Hühnerhaut, wenn ich daran denke», sagt Simon. Bei Thomas fliessen sogar die Tränen. «Es kommt alles wieder hoch.»

Im Video kannst du dir Thomas' und Simons Liebesgeschichte anhören – sie verraten auch, welche Macken der jeweils andere hat.

(lag)