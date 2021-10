In Sommer ist der dritte Teil der «Conjuring»-Reihe erschienen. Nach dem viel gefeierten zweiten Teil war der Druck auf Direktor Michael Chaves gross. Der Amerikaner enttäuscht nicht, laut Google gefällt der Film 90 Prozent der Nutzenden. Im Film berufen sich die Macher auf wahre Begebenheiten. Sie behandeln einen Mordfall, der 1981 in den USA für Schlagzeilen gesorgt hat. Zum ersten Mal in der Geschichte plädierte eine Verteidigung vor Gericht auf Freispruch, weil der Täter von einem Dämon besessen gewesen sein soll.

Dieser Film schafft es auch, die härtesten Gemüter zu erschüttern. Die Familie Graham führt ein beschauliches Leben in einem abgelegenen Haus am Waldrand. Als die Grossmutter stirbt, häufen sich plötzlich rätselhafte und unheimliche Ereignisse rund um die Familie. Sie müssen sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und treffen auf grauenhafte Geheimnisse.

Ein maskierter Serienmörder treibt in der Kleinstadt Woodsboro sein Unwesen. Mehrere Teenager fallen der Gestalt zum Opfer. Schnell verbreitet sich Misstrauen in der ganzen Stadt, denn es könnte jeder der Mörder sein.

Eine Fernsehreporterin und ihr Kameramann filmen für eine Reportage Feuerwehrmänner bei ihrem Einsatz. Eine Frau soll sich in ihrer Wohnung eingesperrt haben. Doch der Routineeinsatz entwickelt sich zum Horrorszenario, als die Frau die Feuerwehrmänner attackiert. Das Besondere: «Rec» ist komplett aus Sicht einer Handkamera gefilmt, was ihn besonders authentisch und gruselig macht.

10. Halloween

Last but not least: Natürlich hat sich das Horrorfilmgenre auch schon intensiv mit Halloween selbst auseinandergesetzt – sogar sehr ausführlich: Die Filmreihe «Halloween» um den Serienmörder Michael Myers zählt zu den absoluten Horrorklassikern, ganze zwölf Streifen wurden seit der Premiere «Halloween – Die Nacht des Grauens» aus dem Jahr 1978 produziert. Der jüngste, «Halloween Kills», läuft seit kurzem im Kino, mit den Vorgängern gibt es aber jede Menge Gruselstoff für den Sofaabend.