Als sich eine junge Nonne in einem rumänischen Kloster das Leben nimmt, schickt der Vatikan einen Priester und eine junge Novizin zur Untersuchung der Ereignisse. Gemeinsam riskieren die beiden ihre Leben, um das sündige Geheimnis des Ordens zu lüften.

2. Conjuring 3 – Im Bann des Teufels

In Sommer ist der dritte Teil der «Conjuring»-Reihe erschienen. Nach dem oft gefeierten zweiten Teil war der Druck auf Direktor Michael Chaves gross. Der Amerikaner enttäuscht nicht, laut Google gefällt der Film 90 Prozent der Nutzenden. Im Film berufen sich die Macher auf wahre Begebenheiten. Sie behandeln einen Mordfall, der 1981 in den USA für Schlagzeilen gesorgt hat. Zum ersten Mal in der Geschichte plädierte eine Verteidigung vor Gericht auf Freispruch, weil der Täter von einem Dämon besessen gewesen sein soll.